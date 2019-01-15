Фазлеева: Прорыв и основные движения республики будут связаны с реализацией проекта «Наука»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На стратегической сессии по реализации нацпроектов заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала, с чем будет связан прорыв и основные движения в Республике Татарстан.

«Мы сегодня на все сто процентов понимаем, что прорыв и основные движения республики будут связаны с реализацией проекта „Наука“, и я благодарна коллегам, которые проработали этот вопрос со своей стороны. В республике есть Академия наук, она наша, региональная, и у нас есть Казанский научный центр, в который входит ряд научно исследовательских институтов», — отметила заместитель Премьер-министра РТ.

Она добавила, что Татарстан — единственный регион, у которого на сегодняшний день сформировано государственное задание на прикладные исследования вместе с Академией наук и научно-исследовательским институтом по нацпроекту «Демография», этот шаг сделан в преддверии национальных проектов.

Сегодня в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ прошли курсы повышения квалификации у госслужащих и глав муниципалитетов Республики Татарстан в рамках стратегической сессии: «Реализация национальных проектов на территории Республики Татарстан: от федеральных задач к опережающему развитию региона».

На сессии были подняты такие вопросы, как снижение уровня бедности, повышение уровня доходов, увеличение продолжительности жизни, ускорение экономического роста и технологического лидерства страны.

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