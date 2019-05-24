Спортивный директор регбийной «Стрелы»: Атмосфера – супер, только вот игру не смогли показать

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортивный директор казанского регбийного клуба «Стрела» Альфред Хисамов прокомментировал поражение от краснодарской «Кубани» со счетом 8:31 в первой игре команды за шесть лет.

«У нас молодая неопытная команда, и сказывается то, что „Кубань“ успела провели уже четыре-пять игр в чемпионате, а для нас это дебют. Ребята, скорее всего, просто перегорели. Но болельщики — супер, я очень удивился, что пришло так много народа. Атмосфера — супер, только вот игру не смогли показать», — поделился Хисамов.

Вдобавок он рассказал, когда в следующий раз можно будет увидеть игру «Стрелы»: «2 июня начинается чемпионат Высшей лиги, и мы играем в Пензе, 9 июня — первая домашняя игра чемпионата. Всех приглашаем».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.