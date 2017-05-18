В Татарстане освидетельствование на соответствие требованиям Халяль получило 71 предприятие

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На сегодняшний день в России числится порядка 117 предприятий малого и среднего бизнеса, которые прошли освидетельствование на соответствие требованиям Халяль. В Татарстане таких зарегистрировано 71 предприятие.

«Порядка 1,5 тыс. компаний прошли освидетельствование на соответствие требованиям Халяль, и на данный момент в реестре комитета находится 117 предприятий малого и среднего бизнеса. В Татарстане их 71, в регионах РФ 46 таких предприятий», — сказал председатель комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ Ирек Зиганшин.

«По сравнению с прошлым годом идет тенденция роста татарстанских производителей Халяль. Сельхозпроизводств в России зарегестрировано 57 компаний, и 38 из них в Татарстане», — заявил Зиганшин.

В России всего 13 компаний со своими пунктами убоя, которые производят и перерабатывают мясо говядины, конины и баранины. В регионах РФ их два, в Ростовской области и в Чувашии, а в Татарстане таких производств 11.

Комитет Халяль работает с 17 птицефабриками, 13 из которых расположены в РТ. Компаний, которые производят полуфабрикаты по России всего 14, из них 8 находятся в России.

«То есть мы видим тенденцию роста местных производителей продукции Халяль», — добавил председатель комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ.

Кроме мяса говядины, мяса курицы и мяса баранины, есть 11 компаний, которые работают в молочном направлении. В регионах России работают 6, в Татарстане 5 таких компаний.

«Также комитет занимается освидетельствованием куриных яиц на птицефабриках. Сейчас в России их две, одна находиться за пределами РТ — это ЗАО „Иртышское“, другая птицефабрика находится в Лаишевском районе», — рассказал Ирек Зиганшин.

Комитет Халяль официально начал свою работу с 2009 года, когда была зарегистрирована система добровольной сертификации на соответствие требованиям Халяль в Росстандарте. В этом году комитету исполняется 10 лет.

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