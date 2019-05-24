Татар-информ

24 мая 2019, 17:56

Политика

Мидхат Шагиахметов: На выборах в Госсовет РТ будет беспрецедентное количество наблюдателей

Политика

Мидхат Шагиахметов: На выборах в Госсовет РТ будет беспрецедентное количество наблюдателей

Фото: архив/Михаил Захаров

Выборы в парламент республики состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Центризбирком Татарстана создаст все необходимые условия для работы наблюдателей и СМИ на выборах в Госсовет РТ, интерес со стороны общественности к избирательному процессу ожидается очень высоким. Об этом сегодня сообщил председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов на встрече с представителями политических партий.

«По нашим предварительным оценкам, на выборах в Госсовет РТ будет беспрецедентное количество наблюдателей от кандидатов и политических партий, Общественной палаты РТ. На один избирательный участок будет приходиться до 25 наблюдателей. Также ожидается значительное количество представителей средств массовой информации. Со стороны ЦИК РТ, территориальных и участковых избирательных комиссий всем им будут созданы необходимые условия для работы», — сказал Шагиахметов.

По его словам, для облегчения работы комиссий на участках с высокой численностью избирателей будут применяться технические средства — комплексы для электронного голосования и подсчета голосов избирателей. «Будет порядка 200 таких комплексов», — уточнил председатель ЦИК РТ.

Руководитель Центризбиркома Татарстана сегодня встретился с представителями политических партий, обсудив вопросы подготовки к выборам в парламент республики.

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