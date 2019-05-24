«Профессионалы, а не предпенсионеры»: На WorldSkills Russia в Казани чествовали «Навыки мудрых»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Впервые в рамках WorldSkills Russia в Казани прошел финал чемпионата «Навыки мудрых» для конкурсантов старше 50 лет. Сегодня в Казани на территории «Казань ЭКСПО» наградили победителей конкурса.

«Очень приятно, что у нас появилась полноценная ветка соревнований для тех, кто старше наших основных конкурсантов. Получилось хорошо, получилось здорово. Все дошли до финала. Очень приятно, что вы сможете увезти домой, в регионы заслуженные награды», — сказал на церемонии награждения победителей гендиректор Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

В Национальном чемпионате по рабочим профессиям в категории «Навыки мудрых» принимали участие специалисты, преподаватели и пенсионеры старше 50 лет. В Казани собрались профессионалы из самых разных сфер со всей страны — разработчики приложений и парикмахеры, строители, сантехники, кондитеры и многие другие. Соревнования проходили по 26 компетенциям, участие в них принимали более 200 конкурсантов.

«Еще год назад такое событие казалось невероятным. Сегодня мы подводим итоги потрясающего чемпионата. Мы хотим сегодня изменить парадигму в обществе и сказать о том, что наши участники являются настоящими профессионалами, а не предпенсионерами, людьми пожилого возраста. Они достойны занять свою роль на рынке труда и внести свой вклад в экономический рост страны», — сказал, обращаясь к финалистам, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев.

Спикер считает, что именно такие конкурсы позволят изменить в нашем обществ отношение к людям старшего возраста. В этот день на сцену поднялись десятки победителей — представители разных регионов, отличившиеся в своих компетенциях.

Победителей поздравила депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. Она отметила, что все участники конкурса — настоящие герои труда и поблагодарила всех за профессионализм и волю к победе.

«Профессионалом нужно и можно быть в любом возрасте. Когда депутаты Госдумы РФ вносили изменения в пенсионную реформу, нас многие критиковали. То, что вы делаете сегодня, говорит и доказывает обратное. В любом возрасте можно учиться и учить людей», — сказала Павлова.

Финал VII чемпионата WorldSkills Russia состоялся в Казани с 20 по 24 мая. Чемпионат стал тестовой площадкой мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в августе.

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