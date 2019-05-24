Поддержка Премьер-министра не помогла: казанские регбисты уступили в первом домашнем матче за 6 лет

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский клуб по регби «Стрела» уступил «Кубани» из Краснодара в своем первом домашнем матче за шесть лет со счетом 8:31. Поддерживал на трибунах команду Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, который по совместительству является президентом клуба.

Игра началась с символического удара Айдара Ахметшина по мячу. Многократный чемпион России и член национальной сборной ловко справился с регбийной традицией и покинул поле. С самого начала матча инициативу захватили гости, и уже на 7-й минуте им удалось открыть счет. «Кубань» успешно реализовала штрафной удар и зажгла на табло цифры 0:3.

Если на площадке происходило настоящее сражение, то на трибунах в основном была тишина. Не все болельщики знали правила регби и поэтому начинали поддержку только после подсказки ведущего. Казанцы не сумели реализовать штрафной, но фанаты ждали реакции комментатора, чтобы начать бурно поддерживать игрока, либо выдать расстроенное «ууу».

Команды обменялись точными штрафными, сделав счет 3:6, и тем самым оживили трибуны: появились вувузелы, крики поддержки сопровождались ритмичным топотом по железным перилам. За десять минут до конца первого тайма игроку «Кубани» удается занести мяч в зачетную зону и принести свой команде еще пять очков.

Во втором тайме количество болельщиков сократилось почти вдвое, но оно и немудрено: температура воздуха чуть больше десяти градусов тепла, незнакомый вид спорта. На поле же краснодарцы реализовали штрафной, казанцы занесли мяч в зачетную зону. Таким образом, за 20 минут до конца игры счет стал 8:14. Чуть позже гостям удались попытка и реализация — 8:21. Попыткой в регби называется занос мяч игроком в зачетную зону и засчитывается, если игрок касается мячом земли, удерживая его рукой или другой частью тела. За это дается пять очков. Реализация назначается после успешной попытки: игрок устанавливает мяч напротив места занесения попытки и пробивает по воротам. В случае успеха команда зарабатывает еще два очка.

К концовке матча на трибунах остались лишь истинные поклонники, которые своими кричалками подбадривали команду и гнали ее вперед. Однако «Кубань» все равно одержала победу. Счет — 8:31.

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