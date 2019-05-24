Буинские школьники собрали почти 200 кг батареек

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Школьники Буинска собрали 180 кг отработавших батареек. Сбор вторсырья проходит в Татарстане в рамках республиканской акции «Эковесна 2019», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Вывоз химических источников тока на утилизацию обеспечен компанией ООО „Дюраселл Раша“», — говорится в сообщении.

Компания осуществляет реализацию в республике пилотного проекта по созданию комплексной инфраструктуры сбора батареек. Первый этап акции проходит в 300 общеобразовательных организациях республики — это школы Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Буинска, Азнакаево, Арска, Чистополя и Нижнекамска.

Цель акции — вовлечение учащихся общеобразовательных организаций РТ к участию в процессе раздельного сбора ТКО, в природоохранных акциях, поощрение образовательных организаций республики за эколого-образовательную работу, повышение экологической грамотности населения, популяризация экологического образа жизни населения РТ.

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