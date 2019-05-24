Мидхат Шагиахметов: До 2 августа будут известны все кандидаты на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Документы для участия в избирательной кампании по выборам в Госсовет Татарстана должны быть представлены в избиркомы не позднее 24 июля 2019 года, поэтому полный список участников выборов должен определиться до 2 августа. Об этом сегодня сообщил председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов на встрече с представителями политических партий.

«Документы для регистрации, включая подписные листы, предоставляются в избирательные комиссии не ранее 24 июня 2019 года и не позднее 24 июля 2019 года. Избирательные комиссии принимают решение по регистрации кандидатов течение 10 дней со дня приема документов. Таким образом, мы планируем, что до 2 августа уже будут известны все участники избирательной кампании», – сказал Шагиахметов.

Он уточнил, что предельный размер избирательного фонда на выборах депутатов Госсовета РТ составит для партии 50 млн рублей, для кандидатов в одномандатных округах – 5 млн рублей. «По состоянию на сегодняшний день на территории республики зарегистрировано 53 региональных отделения политических партий, все они имеют право участвовать в выборах», – подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Мидхат Шагиахметов также рассказал представителям партий о том, как будет организовано общественное наблюдение за процессом голосования и подсчета голосов, как будут защищены голоса избирателей. В обсуждении подготовки к выборам приняли участие заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев и заместитель начальника Управления Министерства юстиции РФ по Татарстану Артем Галяутдинов.

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