Казанские добровольцы могут получить грант на реализацию проектов

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Казанские добровольцы могут получить грант на реализацию своих волонтерских проектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Грантовый фонд всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» в этом году составляет 45 млн рублей.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 8 лет, некоммерческие организации, осуществляющие волонтерскую деятельность на территории России, волонтерские центры, а также общественные добровольческие объединения. В этом году конкурс будет проводиться по трем категориям: социальный проект, доброе дело, творческая работа. Работы участники могут разместить до 16 июня на сайте конкурса.

По итогам в каждой из номинаций будут отобраны десять финалистов, которых ждет народное голосование и приглашение на международный форум добровольцев, где пройдет награждение лучших.

«Доброволец России-2019» – ежегодный конкурс волонтерских проектов, направленный на выявление и поддержку инициативных людей, создание социальных лифтов для неравнодушных и активных граждан, сообщается на сайте Министерства по делам молодежи РТ.



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