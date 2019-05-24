Татар-информ

24 мая 2019, 22:02

Общество

Издательство Татарстана представит новые книги на российском книжном фестивале в Москве

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Общество

Издательство Татарстана представит новые книги на российском книжном фестивале в Москве

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет с 1 по 6 июня.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Татарское книжное издательство представит свои новые книги на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

С книгами республики участники и гости фестиваля смогут познакомиться в шатре № 17 («Регионы России»). Также 2 июня в 13.50 для всех желающих на стенде издательства состоится презентация книги «Татарская мифология для детей» автора-рассказчика Г. Гильманова.

Литературный праздник проходит в Москве уже в пятый раз и ежегодно собирает издателей со всей России. Писатели имеют возможность представить здесь свои новые произведения, ответить на вопросы читателей и подписать для гостей свои книги.

В этом году «Красная площадь» пройдет под эгидой Года театра. За 6 дней фестиваля пройдёт около 500 лекций, мастер-классов, презентаций, концертов и спектаклей.

Фестиваль можно посетить 1 и 2 июня с 10.00 до 23.00 и 3 – 6 июня с 10.00 до 22.00.

Вход свободный.

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