В Казани перекроют три центральные улицы из-за празднования Дня защиты детей

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). 1 июня движение в центре Казани будет ограничено в течение 6 часов. Соответствующее постановление опубликовано в городском сборнике документов и правовых актов.

«В целях подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей <...> Постановляю ввести ограничения на въезд и движение транспортных средств с 10.00 до 14.00 01.06.2019 по ул. Кремлевская, по ул. Чернышевского, по ул. Батурина», — указано в документе.

Ограничение движения транспорта будет проходить: от площади Первого Мая до перекрестка улиц Кремлевская и Чернышевского; от перекрестка улиц Кремлевская и Чернышевского до ул. Дзержинского; от ул. Дзержинского до ул. Федосеевская.

В целях обеспечения безопасности на улицах выставят грузовую (тяжеловесную) антитаранную технику.

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