(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Экс-прокурор Татарстана Кафиль Амиров презентовал свою книгу воспоминаний «Мне 70», рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Сегодня в здании прокуратуры Татарстана прошла торжественная презентация книги Кафиля Амирова, который занимал пост прокурора РТ с 2000 по 2013 год. Книга, получившая название "Мне 70", приурочена к сегодняшнему юбилею ветерана прокуратуры. В воспоминаниях рассказ о жизни автора гармонично сочетается с описанием многолетней работы в органах печати, комсомоле и прокуратуры», – рассказал Галиев.

В мероприятии принял участие глава ведомства Илдус Нафиков, заместители прокурора РТ, главы и сотрудники структурных подразделений надзорного ведомства. Поздравить юбиляра прибыли также его близкие друзья, руководители силовых структур и судебных органов.

На открытии мероприятия Илдус Нафиков сердечно поздравил ветерана прокуратуры с юбилеем, отметив его вклад в укрепление законности и правопорядка в республике.

«Вы всегда проявляли непримиримость к любым нарушениям закона, а ваши принципиальность, честность, опыт и знания, а также трудолюбие и блестящие организаторские способности снискали уважение коллег и высокую оценку руководства надзорного ведомства», – подчеркнул Илдус Нафиков.

По поручению Генерального прокурора РФ прокурор республики вручил Кафилю Амирову почетную ведомственную награду – медаль «Ветеран прокуратуры».

В соответствии с распоряжением Президента Республики Татарстан за многолетнюю безупречную службу, значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, Кафилю Амирову была также объявлена Благодарность Президента Республики Татарстан.

Кроме того, с теплыми поздравлениями выступили секретарь Совета Безопасности Республики Татарстан , представители Президиума регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», замминистра внутренних дел по Республике Татарстан, замруководителя УФСБ по РТ, и. о. руководителя СУ СК России по РТ, зампредседателя Верховного суда Татарстана, а также от имени личного состава аппарата прокуратуры Кафиля Амирова поздравил первый зампрокурора РТ.

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