Минсельхоз РТ приглашает всех желающих на «Неделю эффективного развития кооперации» в Богатые Сабы

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ приглашает с 27 по 29 мая всех желающих, заинтересованных в развитии своего бизнеса, на мероприятие «Неделя эффективного развития кооперации», которое пройдет в Сабинском муниципальном районе. Об этом сообщает Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ.

Мероприятие направлено на реализацию мер по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов в республике.

«Участников познакомят с новейшей системой бухгалтерского отражения хозяйственных операций в организации, с современной программой эффективной торговли», — говорится в сообщении.

Участниками Недели станут заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов, главы муниципальных районов республики, представители малых форм хозяйствования, потребительских кооперативов, перерабатывающих организаций, сельскохозяйственных предприятий, организации торговли, общественного питания, заготовители.

Дата и место проведения:

27 мая — в 16.00, Дом культуры Сабинского района, пгт. Богатые Сабы, ул. Г. Закирова, д. 27.

28 — 29 мая — с 9.30 до 14.30, ГАОУ СПО «Сабинский аграрный колледж», пгт. Богатые Сабы, ул. Кул Гали, д.45.

Дополнительная информация по телефону: 221-77-40, а также по электронному адресу CKSK.RT@tatar.ru и на сайте ЦКСКРТ.РФ.

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