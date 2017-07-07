Данис Зарипов: Переговоры с «Ак Барсом» о новом контракте начались

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). 38-летний любимец казанской публики, нападающий Данис Зарипов сообщил корреспонденту «Татар-информ» о возможности заключения нового контракта с «Ак Барсом».

Единственный в стране пятикратный обладатель Кубка Гагарина остается последним игроком «Ак Барса», чья судьба пока не решена.

«Могу сказать, что официальные переговоры с „Ак Барсом” о моем новом контракте начались, – сообщил Зарипов корреспонденту ИА „Татар-информ”. – Не могу ответить, почему это произошло так поздно, в конце мая. Но главное, что процесс пошел. Не знаю, когда переговоры завершатся, хотелось бы, чтобы побыстрее».

«Варианты трудоустройства у меня есть, но я никогда не скрывал, что моим приоритетом остается игра в «Ак Барсе», – добавил нападающий.



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