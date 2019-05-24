(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольске будут судить мужчину, который зарезал приятеля после ссоры за «карточным столом», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Следователи считают, что в январе компания из нескольких мужчин собралась в квартире одного из них на проспекте Строителей в Зеленодольске. Приятели выпивали и играли в карты, в какой-то момент мужчины поссорились и подрались. Двое участников конфликта вышли на лестничную площадку, где один из них замахнулся на другого ножом, последний отобрал оружие и ударил им в грудь нападавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте», – рассказал Шептицкий.

В отношении 35-летнего ранее судимого мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Убийство». Материалы переданы на рассмотрение в суд.

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