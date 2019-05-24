Фарид Мухаметшин и Лилия Маврина поздравили школьников Казани с последним звонком

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня в школах Татарстана прозвенел последний звонок для выпускников. В Казани поздравили старшеклассников и дали им свои напутствия Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и секретарь республиканского парламента Лилия Маврина.

«Свои напутствия выпускникам лицея имени Н. Лобачевского при КФУ дал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а секретарь Госсовета Лилия Маврина поздравила выпускников казанского лицея № 159», – говорится в сообщении пресс-службы парламента РТ.

Мухаметшин отметил, что для выпускников лицея открыты двери лучших вузов Татарстана и России. «Всегда стремитесь к новым знаниям и вершинам, дерзайте и побеждайте. Нашей республике нужны грамотные, думающие, смелые в суждениях и действиях люди. Берите от жизни все и посвящайте все свои знания и опыт нашей великой России, родному Татарстану», – сказал он.

Обращаясь к школьникам и их родителям, Маврина подчеркнула, что система образования Татарстана занимает передовые позиции в России. «Огромное внимание уделяется в нашей республике созданию условий для физического и интеллектуального роста детей и молодежи, подготовки их к большой жизни. Вас, сегодняшних выпускников, впереди ждут нелегкие испытания – экзамены и учеба в вузах. Нет сомнений, что вы их преодолеете и выберете свой путь в жизни», – заметила она.

В текущем году в Татарстане 11 классов заканчивают 15 тыс. 682 школьника, из них в Казани – 5 тыс. 386 человек. В 2018 году – 15 тыс. 390, из них в Казани – 5 тыс. 167.

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