Казанский остеопат: Здоровых детей практически не бывает

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Здоровых детей практически не бывает, у всех есть повод показаться остеопату, сообщила ИА «Татар-информ» врач-невролог, остеопат, психолог, нейрофизиолог, эксперт по неврологии и остеопатии в Междисциплинарной ассоциации миофункциональной терапии Ляйля Байрамова.

«Я за свою жизнь видела всего двух здоровых людей, и то, они прошли через остеопатов. Я считаю, что каждого ребенка нужно отвести к остеопату, лучше даже с самого рождения. С годами стало намного больше детей с речевыми нарушениями среди детей с перинатальными повреждениями центральной нервной системы.

Если брать детей с такими повреждениями, то из них 93% имеют речевые нарушения. Здесь уже логопеды не справляются, необходим взгляд другого специалиста. Поэтому мы, остеопаты, и говорим о междисциплинарном подходе к проблеме», – отметила специалист.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.