Татар-информ

24 мая 2019, 23:41

Здоровье и среда

Елабужский орнитолог открыл сезон кольцевания самой крупной хищной птицы в РТ — орлана-белохвоста

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Здоровье и среда

Елабужский орнитолог открыл сезон кольцевания самой крупной хищной птицы в РТ — орлана-белохвоста

Всего планируется обследовать свыше 100 птичьих гнезд.

(Елабуга, 24 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужский орнитолог Ринур Бекмансуров начал мониторинг численности и распространения орланов на территории нацпарка «Нижняя Кама», а также в лесах Татарстана. Орлан-белохвост — самая крупная хищная птица, обитающая в регионе. 

Орнитолог национального парка, научный сотрудник Елабужского института КФУ вместе с коллегами намерен обследовать не менее 100 гнезд этой краснокнижной птицы. «Во время обследования гнезд там, где проходит размножение, мы стараемся провести кольцевание птенцов специальными цветными кольцами, чтобы продолжить изучение миграции и жизни этих птиц. На сегодня провели кольцевание уже на одном гнезде в национальном парке», — сказал орнитолог.

Традиционно кольцевание птиц начинается в конце мая и завершается к концу июня. Жизнь этих хищных птиц интересна не только специалистам, но и простым обывателям. Так, национальный парк благодаря выигранному гранту компании «Татнефть» этой весной запустил онлайн-трансляцию: под наблюдением было гнездо одной молодой пары. Самка сделала все приготовления, которые обычно делают эти птицы перед откладкой яиц, даже сделала углубление в центре лотка, но яиц так и не отложила.

«Видимо, прошлогодняя самка не сумела перезимовать и погибла, а в гнезде появилась молодая самка, но что-то у них с прошлогодним самцом не срослось и гнездования не произошло», — объяснил Ринур Бекмансуров.

По словам орнитолога, эксперимент пока приостановлен, но в следующем году будет продолжен.

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