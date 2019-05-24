Алиментщика из Заинска отправили на исправительные работы за долг в 140 тысяч рублей

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Алиментщика из Заинска отправили на исправительные работы из-за долга в 140 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что мужчина с ноября 2018 года по март 2019 года не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. В итоге в отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело о неуплате средств», – уточнил Галиев.

Суд приговорил его к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

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