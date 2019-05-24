В Казани организуют велозаезд «Наперегонки со счастьем»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Казани 31 мая пройдет велозаезд для детей с особенностями в развитии «Наперегонки со счастьем», сообщает пресс-служба мэрии.
Принять участие в заезде приглашают юных велосипедистов в возрасте от 3 до 18 лет. Участники должны иметь защитные шлемы. Для ребят приготовят специализированные велосипеды, которые имеют усиленную металлическую конструкцию и позволяют надежно закрепить руки, ноги и спину, чтобы избежать падений. Соревнования пройдут в Горкинско-Ометьевском лесу на асфальтированной дорожке, дистанция гонок – 200 метров.
Такой велозаезд для особенных детей проводится в Казани уже в четвертый раз. Для участников он станет настоящим праздником – для гостей организуют концерт, полевую кухню, а всем победителям вручат дипломы.
Зарегистрироваться для участия в заезде можно по ссылке.