В Казани организуют велозаезд «Наперегонки со счастьем»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Казани 31 мая пройдет велозаезд для детей с особенностями в развитии «Наперегонки со счастьем», сообщает пресс-служба мэрии.

Принять участие в заезде приглашают юных велосипедистов в возрасте от 3 до 18 лет. Участники должны иметь защитные шлемы. Для ребят приготовят специализированные велосипеды, которые имеют усиленную металлическую конструкцию и позволяют надежно закрепить руки, ноги и спину, чтобы избежать падений. Соревнования пройдут в Горкинско-Ометьевском лесу на асфальтированной дорожке, дистанция гонок – 200 метров.

Такой велозаезд для особенных детей проводится в Казани уже в четвертый раз. Для участников он станет настоящим праздником – для гостей организуют концерт, полевую кухню, а всем победителям вручат дипломы.

Зарегистрироваться для участия в заезде можно по ссылке.

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