Ак Барс Банк запустил регистрацию самозанятых в мобильном приложении

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Ак Барс Банк в числе первых банков реализовал в мобильном приложении функцию регистрации самозанятых. Это стало продолжением развития сервиса банка для новой категории предпринимателей.

В отличие от регистрации в приложении ФНС клиентам Ак Барс Банка не придется вводить персональные данные. Вся информация о пользователе автоматически заполняется из базы банка. Клиенту остается выбрать из перечня регион и вид деятельности.

В мобильном приложении Ак Барс Онлайн самозанятые могут не только официально подтвердить свой статус, но и воспользоваться специализированным сервисом для удобного ведения профессиональной деятельности:

— Выбрать Ак Барс Банк в качестве налогового оператора;

— Фискализировать доходы, полученные наличным и безналичным путем;

— Работать с чеками (создавать, отправлять клиентам и аннулировать);

— Просматривать совокупный доход за месяц;

— В дальнейшем в приложении банка также появится возможность просматривать и оплачивать начисленные налоги.

Узнать подробную информацию о налоговом режиме для самозанятых и функционале Ак Барс Банка можно по ссылке.

18 апреля Ак Барс Банк запустил экосистему для самозанятых. Банк является опорным для Республики Татарстан и информирует население о преимуществах нового налогового режима: организовывает профильные мероприятия, консультирует по горячей линии, а также публикует статьи о налоговом режиме и интервью с самозанятыми в онлайн-журнале о финансовой грамотности Life.Profit.

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