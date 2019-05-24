Лжесотрудник банка похитил у жителя Атнинского района полмиллиона рублей

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Лжесотрудник банка обманул жителя Атнинского района на полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне в полицию обратился 44-летний житель села Большая Атня. Он рассказал, что с ним связался неизвестный, представился сотрудником банка и заверил его, что со счета мужчины неизвестные списали деньги. Чтобы предотвратить повторное списание, он рекомендовал перевести остаток средств на резервный счет и запросил реквизиты», – рассказали в полиции.

В итоге татарстанец лишился 500 тысяч рублей. В полиции выяснили, что номер афериста зарегистрирован в Москве.

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