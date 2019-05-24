Татар-информ

24 мая 2019, 15:29

Официальная хроника

На сайте «Официальный Татарстан» будут транслировать церемонию закрытия WorldSkills Russia

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Официальная хроника

На сайте «Официальный Татарстан» будут транслировать церемонию закрытия WorldSkills Russia

Церемония закрытия чемпионата состоится сегодня, 24 мая 2019 года, на площадке ледового дворца «Татнефть Арена».

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня в 19.00 на сайте «Официальный Татарстан» будет организована прямая трансляция торжественной церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В мероприятии примут участие министр просвещения России Ольга Васильева, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, другие официальные лица», — говорится в сообщении.

Церемония закрытия чемпионата состоится сегодня, 24 мая 2019 года, на площадке ледового дворца «Татнефть Арена» в Казани.

Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке, размещенной на главной странице сайта «Официальный Татарстан».

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