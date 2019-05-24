На сайте «Официальный Татарстан» будут транслировать церемонию закрытия WorldSkills Russia

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня в 19.00 на сайте «Официальный Татарстан» будет организована прямая трансляция торжественной церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В мероприятии примут участие министр просвещения России Ольга Васильева, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, другие официальные лица», — говорится в сообщении.

Церемония закрытия чемпионата состоится сегодня, 24 мая 2019 года, на площадке ледового дворца «Татнефть Арена» в Казани.

Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке, размещенной на главной странице сайта «Официальный Татарстан».

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