Остеопаты Казани: Показав специалисту ребенка сразу после рождения, можно избежать многих дефектов

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Остеопаты могут избавить маленького ребенка от речевых или двигательных дефектов, которые проявляются с возрастом и превращаются в заболевание. Об этом на научной медицинской конференции «Остеопатия в педиатрической практике» объявила врач-невролог, остеопат, психолог, нейрофизиолог, эксперт по неврологии и остеопатии в Междисциплинарной ассоциации миофункциональной терапии Ляйля Байрамова.

«Вот пример: когда родители видят у ребенка нарушения прикуса, они ведут его к ортодонту. До пяти лет ортодонты обычно просят родителей подождать, пока ребенок подрастет. После этого они ставят пластинки, ретейнеры и всякое такое. Так мы сами упускаем время, потому что лечение нужно начинать сразу. С самого рождения можно увидеть, что у ребенка разовьются нарушения речи, неправильный прикус. Остеопаты видят эти нарушения, и помочь этому ребенку можно сразу. Чем раньше начать лечение, тем здоровее будет ваш ребенок», – объяснила медик.

На конференции остеопаты, педиатры и другие специалисты из разных городов России делятся опытом и учатся профилактике нарушений здоровья у детей, начиная с внутриутробного периода. По словам специалистов, в раннем детстве остеопатия может помочь исправить прикус, речевые и логопедические нарушения, проблемы со зрением, позвоночником или ногами.

«Любая болезнь состоит из органической и функциональной составляющих. Органическую составляющую, например, может лечить травматолог. Когда травма залечена – перелом зарос, необходимо реабилитировать пациента правильно. Этим как раз и занимаются остеопаты. Мы восстанавливаем функциональные нарушения. Что это? Какая-то функция организма была когда-то нарушена, и тело считало, что это правильно. А когда мы поправляем эту функцию, мы даем возможность для самокоррекции организма. Организм может сам все скорректировать, надо лишь дать ему эту возможность», – подчеркнула Ляйля Байрамова.

Медики стараются найти междисциплинарный подход к реабилитации и лечению детей. Поэтому на конференцию остеопатов и были приглашены врачи разных специальностей.

«Задача остеопатии — предупредить болезнь, вмешаться на ранних стадиях при патологии. Сейчас мы говорим о междисциплинарном решении проблем со здоровьем, потому что это командная работа. В Казани очень сильная Школа остеопатии, должен отметить. Мы вторые по уровню остеопатии в России после Санкт-Петербурга», – отметил главный внештатный специалист по остеопатии МЗ по РТ, профессор кафедры неврологии и мануальной терапии КГМА, президент Ассоциации остеопатов РТ Васил Зиатдинов.



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