Татар-информ

24 мая 2019, 16:19

ОбществоПроисшествия

Перед Международным днем защиты детей в Татарстане пройдут массовые рейды по взысканию алиментов

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ОбществоПроисшествия

Перед Международным днем защиты детей в Татарстане пройдут массовые рейды по взысканию алиментов

Приставы республики также посетят общеобразовательные учреждения, где проведут для детей уроки мужества и занятия по профориентации.

 (Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Перед Международным днем защиты детей приставы Татарстана проведут рейды по взысканию алиментов, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«В республике будут проведены масштабные рейды по взысканию алиментов, в рамках информационной акции «Судебные приставы – детям» приставы проведут в общеобразовательных учреждениях уроки мужества и занятия по профориентации», – рассказала Халимова.

Она отметила, что цель данного мероприятия – повысить эффективность взыскания долгов по алиментам и привлечь внимание общественности к нарушению прав детей. Алиментщикам же напомнят о своих детях и об ответственности, которая грозит за уклонение от уплаты средств на их содержание.

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