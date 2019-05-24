Перед Международным днем защиты детей в Татарстане пройдут массовые рейды по взысканию алиментов

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Перед Международным днем защиты детей приставы Татарстана проведут рейды по взысканию алиментов, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«В республике будут проведены масштабные рейды по взысканию алиментов, в рамках информационной акции «Судебные приставы – детям» приставы проведут в общеобразовательных учреждениях уроки мужества и занятия по профориентации», – рассказала Халимова.

Она отметила, что цель данного мероприятия – повысить эффективность взыскания долгов по алиментам и привлечь внимание общественности к нарушению прав детей. Алиментщикам же напомнят о своих детях и об ответственности, которая грозит за уклонение от уплаты средств на их содержание.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.