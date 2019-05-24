Развлекательная программа, cross-fit и детская анимация: в Свияжских холмах пройдет «Гонка Героев»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). 8 июня в городе-курорте Свияжские холмы пройдет популярное спортивное мероприятие по бегу с препятствиями «Гонка Героев», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Для спортсменов и зрителей подготовят развлекательную программу, будут работать cross-fit зона и фуд-корт, маленькие гости смогут сделать яркий аквагрим и поучаствовать в детской анимации.

Участники соревнований попробуют свои силы на 9-километровой трассе с захватывающими испытаниями, среди которых наклонная и вертикальная стены, заборы, рукоходы и рвы, «Болотные дебри», ползание под колючей проволокой и через проем из шин, тарзанка и «Эверест», организаторы обещают и новые испытания.

Для юных героев в этом году будет значительно изменена детская трасса с учетом пожеланий, а также возрастных возможностей маленьких спортсменов.

Гонка проводится с 2013 года при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Забеги проходят во многих городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно популярное мероприятие собирает в общей сложности 500 тысяч человек – атлетов и зрителей.

Для участия в «Гонке Героев» необходима предварительная регистрация на сайте heroleague.ru.



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