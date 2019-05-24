Татар-информ

24 мая 2019, 14:43

Происшествия

Под Кукмором задержали браконьера из Кировской области, который сетями ловил рыбу в Вятке

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Происшествия

Под Кукмором задержали браконьера из Кировской области, который сетями ловил рыбу в Вятке

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Под Кукмором задержали браконьера из Кировской области, сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

«В процессе рейдовых мероприятий на Вятке у села Старый Бурец полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который с резиновой лодки при помощи сетей незаконно ловил рыбу. У мужчины изъяли 26 экземпляров рыбы и запрещенное орудие для лова», – рассказали в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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