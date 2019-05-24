(Казань, 24 мая «Татар-информ»). Жительница Набережных Челнов отдала интернет-экстрасенсу 111 тысяч рублей, рассказали «Челнинские известия».

По данным издания, 38-летняя женщина нашла в Интернете объявление об услугах мага и вступила с ним в переписку. Вскоре она попросила его, чтобы экстрасенс дистанционно снял с нее порчу, а за услуги она частично перечислила ему 111 тысяч рублей.

«Когда челнинка не обнаружила изменений в личной жизни, женщина попыталась вновь связаться с аферистом, но тот уже отключил телефон», – рассказали в издании.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские установили, что номер афериста зарегистрирован в Воронеже.

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