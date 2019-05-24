Рустам Минниханов провел переговоры с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле министра просвещения России Ольгу Васильеву, обсудив с ней вопросы развития системы образования. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Обсуждались вопросы совершенствования образовательной системы, были затронуты другие актуальные темы отрасли», — отметили в пресс-службе.

Со стороны Татарстана во встрече приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов и другие.

Напомним, что министр просвещения России Ольга Васильева сегодня вечером примет участие в торжественной церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

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