Татар-информ

24 мая 2019, 13:48

Официальная хроника

Рустам Минниханов провел переговоры с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой

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Официальная хроника

Рустам Минниханов провел переговоры с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой

Фото: tatarstan.ru

Министр просвещения России примет участие в церемонии закрытия Национального чемпионата WorldSkills Russia.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле министра просвещения России Ольгу Васильеву, обсудив с ней вопросы развития системы образования. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ. 

«Обсуждались вопросы совершенствования образовательной системы, были затронуты другие актуальные темы отрасли», — отметили в пресс-службе. 

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Со стороны Татарстана во встрече приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов и другие.

Напомним, что министр просвещения России Ольга Васильева сегодня вечером примет участие в торжественной церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

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