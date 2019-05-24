Òàòàð-èíôîðì

24 ìàÿ 2019, 13:55

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ è Àêèìîâ â Èííîïîëèñå äàëè ñòàðò âòîðîìó ýòàïó êîíêóðñà öèôðîâûõ ðåøåíèé äëÿ ðåãèîíîâ

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ è Àêèìîâ â Èííîïîëèñå äàëè ñòàðò âòîðîìó ýòàïó êîíêóðñà öèôðîâûõ ðåøåíèé äëÿ ðåãèîíîâ

Ôîòî: tatarstan.ru

Âî âòîðîé ýòàï êîíêóðñà Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïðîøåë îäèí òàòàðñòàíñêèé ïðîåêò.

(Èííîïîëèñ, 24 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Â Èííîïîëèñå ñòàðòîâàë âòîðîé ýòàï êîíêóðñà öèôðîâûõ ðåøåíèé Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ (ÀÑÈ). Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî íà çàñåäàíèè ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà è ýêñïåðòíîãî æþðè êîíêóðñà â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Öèôðîâàÿ èíäóñòðèÿ ïðîìûøëåííîé Ðîññèè» — ÖÈÏÐ-2019 ïðè ó÷àñòèè Ïðåçèäåíòà ÐÒ Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà. 

«Èííîïîëèñ — ïðåêðàñíàÿ ïëîùàäêà, ÷òîáû ñîáèðàòüñÿ è ðåøàòü çàäà÷è. Êàê ó ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíà, ó ìåíÿ åñòü æåëàíèå èñïîëüçîâàòü íîâûå öèôðîâûå ðåøåíèÿ. Áåç íèõ ðåøàòü ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû íåâîçìîæíî. Íàì ïðèÿòíî, ÷òî ðåøåíèÿ íà êîíêóðñå ïðåäëîæèëè 43 ðåãèîíà — ýòî î÷åíü ïîçèòèâíàÿ ðàáîòà», — îòìåòèë Ìèííèõàíîâ è ïðåäëîæèë ñäåëàòü âñòðå÷è ÀÑÈ â ÈÒ-ãîðîäå ñèñòåìíûìè. 

Ð£Ñ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð² Ñ†ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð² ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ ÐÐ¡Ð˜

Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ÀÑÈ îáúÿâèëî êîíêóðñ öèôðîâûõ ðåøåíèé, êîòîðûé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ðåãèîíîâ çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ è âíåäðåíèÿ ïðîäóêòîâ, ðàçðàáîòàííûõ íà îñíîâå äàííûõ.

Íà êîíêóðñ ïîñòóïèëî 146 çàÿâîê èç 43 ðåãèîíîâ. Æþðè âûáðàëî è ïðåäîñòàâèëî äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ýêñïåðòàì 35 çàäà÷ èç 19 ðåãèîíîâ. Âî âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîøåë è îäèí òàòàðñòàíñêèé ïðîåêò. Åãî ðàçðàáîò÷èêè ïðåäëàãàþò ñîçäàòü ïðîãíîç ñòðîèòåëüñòâà äåòñêèõ ñàäîâ â ðàçíûõ ðàéîíàõ ðåãèîíà.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ñ ó÷àñòèåì çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è ïðåäñåäàòåëÿ ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà êîíêóðñà Ìàêñèìà Àêèìîâà è ãåíäèðåêòîðà ÀÍÎ «Àãåíòñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïî ïðîäâèæåíèþ íîâûõ ïðîåêòîâ» Ñâåòëàíû ×óïøåâîé.

Ð£Ñ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð² Ñ†ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð² ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ ÐÐ¡Ð˜

Âèöå-ïðåìüåð ÐÔ ïîä÷åðêíóë, ÷òî îñíîâíûì äðàéâåðîì öèôðîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé äîëæåí ñòàòü èíòåðåñ è óâëå÷åííîñòü ðóêîâîäñòâà ðåãèîíîâ. Â ýòîì ñëó÷àå èííîâàöèè íå îñòàíîâèò íè îòñóòñòâèå ðåñóðñîâ, íè íåõâàòêà ñïåöèàëèñòîâ. Îí òàêæå ïðåäëîæèë ïîîùðÿòü íå òîëüêî ðàçðàáîò÷èêîâ íîâûõ öèôðîâûõ ðåøåíèé è èõ èíèöèàòîðîâ, íî è òåõ, êòî äåëàåò èõ âîñòðåáîâàííûìè.

Íà âñòðå÷å òàêæå îçâó÷èëè çàäà÷è ôèíàëèñòîâ, ðàçîáðàëè íåêîòîðûå èç íèõ è îáúÿâèëè î íà÷àëå íîâîãî ýòàïà êîíêóðñà, ãäå IT- è data-ñîîáùåñòâó ïðåäëàãàåòñÿ ðåøèòü çàäà÷è ðåãèîíîâ, îñíîâàííûå íà äàííûõ.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ ìèíèñòðîì ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ Îëüãîé Âàñèëüåâîé
Íîâîñòè äíÿ
14:35
«Êàçàíüêîìïðåññîðìàø» ïëàíèðóåò ïîñòàâèòü â Òóðêìåíèñòàí äåòàëè äëÿ õèìçàâîäà íà 700 òûñ. äîëëàðîâ

Äîãîâîð ïîñòàâêè ìóëüòèïëèêàòîðîâ ñ êàçàíñêîãî çàâîäà ïðîõîäèò ñîãëàñîâàíèå â Ïðàâèòåëüñòâå Òóðêìåíèñòàíà.

14:27
Æèòåëüíèöà Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ îòäàëà èíòåðíåò-ýêñòðàñåíñó 111 òûñÿ÷ ðóáëåé

Æåíùèíà çàïëàòèëà ëæåêîëäóíó, ÷òîáû îí äèñòàíöèîííî ñíÿë ñ íåå ïîð÷ó.

14:17
Â Òåòþøàõ íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé îòêðûòîãî Êóáêà ïî àâòîìîáèëüíîìó ñïîðòó «Þíûé âîäèòåëü-2019»

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 60 ñïîðòñìåíîâ-øêîëüíèêîâ ðåñïóáëèêè.

14:05
«Òàòíåôòü» ãîòîâà âëîæèòü 200 ìëí äîëëàðîâ â ïðîåêòû â Òóðêìåíèñòàíå

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà «Òàòíåôòü» âîçîáíîâèëà äåÿòåëüíîñòü ïî ïîâûøåíèþ íåôòåîòäà÷è ïëàñòîâ íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Ãîòóðäåïå.

14:01
Ãëàâå Ìèíïðîñâÿùåíèÿ ÐÔ ôëîðèñòû â Êàçàíè ïîäàðèëè áóêåò «Ïèêíèê íà ïðèðîäå»

Ýêñïåðòû WorldSkills Russia ðàññêàçàëè Îëüãå Âàñèëüåâîé î êðèòåðèÿõ îöåíêè ó÷àñòíèö ÷åìïèîíàòà â êîìïåòåíöèè «Ôëîðèñòèêà».

13:55
Ìèííèõàíîâ è Àêèìîâ â Èííîïîëèñå äàëè ñòàðò âòîðîìó ýòàïó êîíêóðñà öèôðîâûõ ðåøåíèé äëÿ ðåãèîíîâ

Âî âòîðîé ýòàï êîíêóðñà Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïðîøåë îäèí òàòàðñòàíñêèé ïðîåêò.

13:48
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ ìèíèñòðîì ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ Îëüãîé Âàñèëüåâîé

Ìèíèñòð ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè ïðèìåò ó÷àñòèå â öåðåìîíèè çàêðûòèÿ Íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà WorldSkills Russia.

13:45
Â Êàçàíè îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà «Êîæà: ëóííûé ïåéçàæ» äëÿ ïîääåðæêè ëþäåé, ñòðàäàþùèõ îò ïñîðèàçà

Ñîãëàñíî ìåäèöèíñêèì äàííûì, êîëè÷åñòâî áîëüíûõ ïñîðèàçîì â Òàòàðñòàíå áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì ïî Ðîññèè è ÏÔÎ.

13:41
Ãðåöèÿ ñòàëà âòîðîé ñòðàíîé, ïîäïèñàâøåé ñîãëàøåíèå ñ ÈÊÎÌÎÑ Ðîññèè î ñîòðóäíè÷åñòâå

Ìåìîðàíäóì, ïðèíÿòûé ñòîðîíàìè â Êàçàíè âî âðåìÿ ôåñòèâàëÿ «Àðõèòåêòóðíîå íàñëåäèå», ïîçâîëèò ïðèñòàëüíî èçó÷èòü âçàèìîâëèÿíèå êóëüòóð.

13:37
Ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè ïàðóñíîãî ñïîðòà ÐÔ: Êàçàíü â 2020 ãîäó âíîâü ïðèìåò Íàöèîíàëüíóþ ïàðóñíóþ ëèãó

Âëàäèìèð Ñèëêèí ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè íà ðàçâèòèå ïàðóñíîãî ñïîðòà â Òàòàðñòàíå.

13:28
Òàòàðñòàí ïðåäëîæèë ÀÑÈ ñïðîãíîçèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî äåòñàäîâ

Ïðîåêò ðåñïóáëèêè âûøåë âî âòîðîé òóð êîíêóðñà öèôðîâûõ ðåøåíèé äëÿ ðåãèîíîâ Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ.

13:21
«Ëàáîðàòîðèÿ Êàñïåðñêîãî»: Âåêòîð àòàê êèáåðïðåñòóïíèêîâ â Òàòàðñòàíå ñìåùàåòñÿ â ñòîðîíó ÌÑÁ

Äëÿ àòàê íà êîðïîðàòèâíûõ ïîëüçîâàòåëåé âûáèðàþò öåëåâîé ôèøèíã, êîãäà ñîîáùåíèÿ â ýëåêòðîííîé ïî÷òå ìàêñèìàëüíî ïîõîæè íà îôèöèàëüíûå ïèñüìà.

13:14
Èñêóññòâî ïåðåãîâîðîâ è ñòðàòåãèÿ ïðîäâèæåíèÿ: â Êàçàíè îòìåòèëè Äåíü ïðåäïðèíèìàòåëÿ

Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî 26 ìàÿ.

13:03
Èâàí Ãóùèí àíîíñèðîâàë ïðîâåäåíèå â Êàçàíè ñúåçäà àðõåîëîãîâ Ðîññèè, ïðèóðî÷åííîãî ê 100-ëåòèþ ÒÀÑÑÐ

Äîãîâîðåííîñòü ñ ïðåäñòàâèòåëåì Ìèíêóëüòà ÐÔ áûëà äîñòèãíóòà âî âðåìÿ Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ «Àðõèòåêòóðíîå íàñëåäèå».

12:53
Òàòàðñòàíñêèõ äåòåé â Ñåòè áîëüøå èíòåðåñóþò àçàðòíûå èãðû è ëîòåðåè, ÷åì èíòåðíåò-ìàãàçèíû

×àùå âñåãî òàòàðñòàíñêèå äåòè ïîñåùàþò â Èíòåðíåòå ðåñóðñû ñ ìóëüòèìåäèéíûìè ðàçâëå÷åíèÿìè.

12:44
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ôåäåðàöèè ïàðóñíîãî ñïîðòà ÐÒ: Â Òàòàðñòàíå îòêðîåòñÿ Öåíòð ïàðóñíîãî ñïîðòà

Ïðîåêò íà ñòðîèòåëüñòâî óæå îäîáðèë Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.

12:40
Ê êîíöó ãîäà â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóþò îòêðûòü òîðãîâûé äîì äëÿ òóðêìåíñêèõ ýêñïîðòåðîâ

Ãëàâíûå ñôåðû ñîòðóäíè÷åñòâà Òàòàðñòàíà è Òóðêìåíèñòàíà — ýòî ïîñòàâêè ïðÿæè, øåðñòè, õëîïêà, íàòóðàëüíûõ íèòåé è ò. ä.

12:32
«Ðåïåòèöèþ Êàçàíü ïðîøëà óñïåøíî»: Ãëàâà Ìèíïðîñâåùåíèÿ ÐÔ îñìîòðåëà ïëîùàäêè WorldSkills Russia

Âî âðåìÿ âèçèòà Îëüãè Âàñèëüåâîé â Òàòàðñòàí äîñòèãíóòû äîãîâîð¸ííîñòè î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé.

12:21
Â àâãóñòå Êàçàíü ïðèìåò ïåðâûé â Ðîññèè ìîëîäåæíûé òóðèñòè÷åñêèé ôîðóì

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ïîäèñêóòèðóþò î ñòàðòàïàõ â òóðèñòè÷åñêîé ñôåðå, ñîáûòèéíîì òóðèçìå è òðýâåë-áëîãèíãå.

12:15
Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî îõðàíå ïàìÿòíèêîâ â Êàçàíè äàëà ñòàðò ñîòðóäíè÷åñòâó Ðîññèè è Ãðåöèè

ÈÊÎÌÎÑ äâóõ ñòðàí ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå îá îáìåíå îïûòîì

12:11
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ íàéäåíû ÷åëîâå÷åñêèå îñòàíêè, ïðîëåæàâøèå â çåìëå íå ìåíåå 70 ëåò

Ñòðàøíóþ íàõîäêó îáíàðóæèë ýêñêàâàòîðùèê âáëèçè ïîñåëêà Îðëîâêà, êîãäà ðûë òðàíøåþ.

12:01
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îçíàêîìèëñÿ ñ ýêñïîçèöèåé âûñòàâêè ôåñòèâàëÿ «Àðõèòåêòóðíîå íàñëåäèå»

Â Êàçàíñêîì Êðåìëå ïðîõîäèò Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì «Àðõèòåêòóðíîå íàñëåäèå».

11:41
Çàìîðîçêè ñòàëè ïðè÷èíîé øòîðìîâîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ â Òàòàðñòàíå

Íî÷üþ â ñóááîòó, 25 ìàÿ, ìåñòàìè îæèäàþòñÿ çàìîðîçêè äî -1 ãðàäóñà.

11:40
Áîëåå ÷åòâåðòè ðîññèéñêèõ êîìïàíèé ðàñøèðÿò øòàò ñîòðóäíèêîâ â 2019 ãîäó
11:39
Ñëåäêîì ÐÒ: Îñíîâíàÿ âåðñèÿ òðîéíîãî óáèéñòâà â ×åëíàõ – ñåìåéíûé êîíôëèêò

Ñåìüÿ ïëàíèðîâàëà óåõàòü æèòü â ÷àñòíûé äîì â Áàâëèíñêîì ðàéîíå, íî ãëàâå ñåìåéñòâà ýòà èäåÿ íå ïîíðàâèëàñü, è îí áûë êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ïåðååçäà.

Ñîáûòèÿ