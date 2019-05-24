Ìèííèõàíîâ è Àêèìîâ â Èííîïîëèñå äàëè ñòàðò âòîðîìó ýòàïó êîíêóðñà öèôðîâûõ ðåøåíèé äëÿ ðåãèîíîâ

(Èííîïîëèñ, 24 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Â Èííîïîëèñå ñòàðòîâàë âòîðîé ýòàï êîíêóðñà öèôðîâûõ ðåøåíèé Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ (ÀÑÈ). Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî íà çàñåäàíèè ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà è ýêñïåðòíîãî æþðè êîíêóðñà â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Öèôðîâàÿ èíäóñòðèÿ ïðîìûøëåííîé Ðîññèè» — ÖÈÏÐ-2019 ïðè ó÷àñòèè Ïðåçèäåíòà ÐÒ Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà.
«Èííîïîëèñ — ïðåêðàñíàÿ ïëîùàäêà, ÷òîáû ñîáèðàòüñÿ è ðåøàòü çàäà÷è. Êàê ó ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíà, ó ìåíÿ åñòü æåëàíèå èñïîëüçîâàòü íîâûå öèôðîâûå ðåøåíèÿ. Áåç íèõ ðåøàòü ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû íåâîçìîæíî. Íàì ïðèÿòíî, ÷òî ðåøåíèÿ íà êîíêóðñå ïðåäëîæèëè 43 ðåãèîíà — ýòî î÷åíü ïîçèòèâíàÿ ðàáîòà», — îòìåòèë Ìèííèõàíîâ è ïðåäëîæèë ñäåëàòü âñòðå÷è ÀÑÈ â ÈÒ-ãîðîäå ñèñòåìíûìè.
Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ÀÑÈ îáúÿâèëî êîíêóðñ öèôðîâûõ ðåøåíèé, êîòîðûé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ðåãèîíîâ çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ è âíåäðåíèÿ ïðîäóêòîâ, ðàçðàáîòàííûõ íà îñíîâå äàííûõ.
Íà êîíêóðñ ïîñòóïèëî 146 çàÿâîê èç 43 ðåãèîíîâ. Æþðè âûáðàëî è ïðåäîñòàâèëî äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ýêñïåðòàì 35 çàäà÷ èç 19 ðåãèîíîâ. Âî âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîøåë è îäèí òàòàðñòàíñêèé ïðîåêò. Åãî ðàçðàáîò÷èêè ïðåäëàãàþò ñîçäàòü ïðîãíîç ñòðîèòåëüñòâà äåòñêèõ ñàäîâ â ðàçíûõ ðàéîíàõ ðåãèîíà.
Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ñ ó÷àñòèåì çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è ïðåäñåäàòåëÿ ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà êîíêóðñà Ìàêñèìà Àêèìîâà è ãåíäèðåêòîðà ÀÍÎ «Àãåíòñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïî ïðîäâèæåíèþ íîâûõ ïðîåêòîâ» Ñâåòëàíû ×óïøåâîé.
Âèöå-ïðåìüåð ÐÔ ïîä÷åðêíóë, ÷òî îñíîâíûì äðàéâåðîì öèôðîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé äîëæåí ñòàòü èíòåðåñ è óâëå÷åííîñòü ðóêîâîäñòâà ðåãèîíîâ. Â ýòîì ñëó÷àå èííîâàöèè íå îñòàíîâèò íè îòñóòñòâèå ðåñóðñîâ, íè íåõâàòêà ñïåöèàëèñòîâ. Îí òàêæå ïðåäëîæèë ïîîùðÿòü íå òîëüêî ðàçðàáîò÷èêîâ íîâûõ öèôðîâûõ ðåøåíèé è èõ èíèöèàòîðîâ, íî è òåõ, êòî äåëàåò èõ âîñòðåáîâàííûìè.
Íà âñòðå÷å òàêæå îçâó÷èëè çàäà÷è ôèíàëèñòîâ, ðàçîáðàëè íåêîòîðûå èç íèõ è îáúÿâèëè î íà÷àëå íîâîãî ýòàïà êîíêóðñà, ãäå IT- è data-ñîîáùåñòâó ïðåäëàãàåòñÿ ðåøèòü çàäà÷è ðåãèîíîâ, îñíîâàííûå íà äàííûõ.