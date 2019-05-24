В Татарстане экзамены по иностранным языкам открыли основной период проведения ОГЭ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Татарстане, как и по всей России, начался основной период государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Сегодня в 50 пунктах проведения экзаменов прошел ОГЭ по иностранным языкам, сообщает Минобрнауки РТ.

«24 мая проводится ОГЭ по иностранным языкам в 50 пунктах проведения экзаменов. В ГИА принимают участие 2754 девятиклассника, из них английский язык сдают 2703 выпускника, немецкий язык – 18, французский язык – 32. Один человек сдает экзамен по немецкому языку в форме ГВЭ», – говорится в сообщении министерства.

Участники основного государственного экзамена (ОГЭ) по иностранным языкам сдают письменную часть и устную часть в разделе «Говорение» в два дня, предусмотренных расписанием (24 и 25 мая). Продолжительность письменной части составляет два часа, устной – 15 минут.

В аудиториях пунктов проведения экзаменов организовано офлайн-видеонаблюдение. Проведение ОГЭ по иностранным языкам контролируют 100 общественных наблюдателей из числа студентов профессиональных образовательных организаций Татарстана.

Основной период проведения ОГЭ для выпускников девятых классов начинается 24 мая и продлится до 2 июля.

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