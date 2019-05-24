В Казани открылась фотовыставка «Кожа: лунный пейзаж» для поддержки людей, страдающих от псориаза

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В казанском парке Горького открылась фотовыставка «Кожа: лунный пейзаж», которая создана для поддержки людей, страдающих от псориаза. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Бильдюк.

«Цель этой выставки — вообще привлечь внимание к псориазу. Нужно показать, что это заболевание не заразное, не опасное для окружающих. Концепция выставки состоит в том, что каждый человек — микрокосмос, как и человек с псориазом. И наша задача — показать, что люди с псориазом такие же, как и здоровые, просто им необходима наша поддержка», — объяснила специалист.

Проект запустили по инициативе Всероссийского Союза пациентов при поддержке компании «Новартис Фарма» в России. На 10 фотографиях изображены различные участки кожи, которые благодаря макросъемке становятся схожи с поверхностью космических объектов.

Согласно медицинской статистике, в мире более 125 миллионов человек страдают от псориаза. В России таких больных насчитывается около 3 миллионов.

«У нас в республике в 2018 году впервые выявлено 3 тыс. 875 случаев псориаза. Согласно статистике, 99,5 человек на 100 тысяч в Татарстане страдают этим заболеванием. В Приволжском федеральном округе в среднем эта цифра составляет 73 на 100 тысяч населения. То есть показатели нашей республики превышают средние показатели в Приволжском федеральном округе и в целом по России», — рассказала Евгения Бильдюк.

Псориаз — заболевание, передающееся по наследству. Оно может и не возникнуть, но проявиться при серьезном стрессе или инфекции.

«Это заболевание с генетической предрасположенностью, поэтому нет методов, которые приводили бы к полному излечению. Раз заболев псориазом, больной страдает практически всю жизнь. При этом заболевании поражается не только кожа, но и суставы, что приводит к инвалидизации», — добавил заведующий кафедрой кожно-венерических болезней военно-медицинской академии, вице-президент российского общества дерматовенерологов Алексей Самцов.

По словам врачей, существующие сегодня методы лечения позволяют контролировать не только течение псориаза, но и сопутствующие заболевания у пациентов, улучшая качество их жизни.

«Нет статистики, которая бы сказала, что количество больных увеличивается, поскольку заболевание генетическое. Но количество пациентов с более тяжелой формой течения заболевания становится больше, если судить по практике. Это связано и с неблагоприятными экологическими факторами, и с тем, что наши пациенты не очень хорошо следят за своим здоровьем. Явно больше стало пациентов, у которых поражены суставы», — отметил профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии с клиникой Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Евгений Соколовский.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.