Греция стала второй страной, подписавшей соглашение с ИКОМОС России о сотрудничестве

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). К подписанию меморандума о взаимопонимании между Национальным комитетом ИКОМОС Россия и ИКОМОС Греция страны шли несколько лет, сообщил «Татар-информ» президент НК ИКОМОС Россия Александр Кудрявцев.

Прежде аналогичные договоренности были закреплены лишь между Россией и Германией, отметил собеседник агенства.

«Это очень приветствуется в международном ИКОМОС, это так называемые горизонтальные связи. Естественно, родственные научные и духовные связи с греческой культурой для России очень важный фактор не только получения профессиональных знаний, но и в целом соответствует расположению двух народов. Мы рассчитываем на долговременное сотрудничество и обозначили главные направления: обмен опытом, экспертами и конференциями на актуальные темы. Мы хотим знакомиться и с новейшими технологиями в сфере археологии, которыми, естественно, так богата Греция, и новейшими их исследованиями античности, потому что наша культура зиждется на античности», — напомнил Александр Кудрявцев.

Он также пояснил, что странам взаимоинтересно исследование и открытие вклада каждого народа в культуру партнера. Например, мало изучен период, когда «русская эмигрантская диаспора, очень большая и влиятельная, оказала влияние на греческую культуру после Первой Мировой войны». С другой стороны, греки принимали участие в цивилизации Юга России.

«Самое главное — мы хотели бы предъявить этот конкретный вклад культурному сообществу обеих стран. Мы полагаем, что мы будем составлять конкретные планы и будем их осуществлять при финансовой поддержке государственных перспектив», — пояснил Роман Рыбало.

Он также напомнил, что Парфенон или храм Ники в Акрополе являются фибулой человеческой мысли, поэтому к ним, чтобы прикоснуться к вечному, стремится множество туристов.

«Очень интересен опыт сохранения Парфенона, которым постоянно занимаются греческие исследователи. Наши студенты изучают эти образцы. Этот постоянный мониторинг объектов культуры нам интересен. Нам интересны технологии, процедуры и результаты исследований», — резюмировал собеседник.

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