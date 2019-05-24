Татарстан предложил АСИ спрогнозировать строительство детсадов

(Иннополис, 24 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Татарстанский проект по прогнозированию потребности в детских садах прошел во второй тур конкурса цифровых решений для регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ). Соответсвующий проект презентовал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на заседании экспертного жюри конкурса на ЦИПР-2019 при участии Президента РТ Рустама Минниханова.

«В РТ реализуется большое количество программ, одна из них — программа строительства детских садов. На основе больших данных представляется возможность оценить, в каких муниципальных районах и микрорайонах городов есть потребность в реализации этой программы», — отметил Шайхутдинов.

По его словам, проект заключается в прогнозировании и оценке потребности городов и районов Татарстана в детских садах на ближайшие 10 лет на основе больших данных, накопленных в республиканских информационных системах «Электронный детский сад» и «ЗАГС».

Сегодня в регионе реализуется программа строительства детсадов, ежегодный объем финансирования которой составляет 7,5 млрд рублей. До 2020 года планируется построить 29 детсадов на 6 тысяч мест, напомнил министр.

При этом имеется очередь из детей, не получивших место в детском саду и ожидающих его продолжительное время. Специалисты Минсвязи РТ связывают это с отсутствием инструмента для прогноза потребности в детских садах для принятия решения по их строительству там, где это нужно.

Прогноз будет составлен на основе сведений о текущей очередности, данных о прогнозе рождаемости с учетом демографических спадов 90-х годов и подъемов 2000-х годов. Кроме того, будут учтены сведения о количестве детей в разрезе каждого детсада, количество рожденных детей, женщин репродуктивного возраста и другие факторы.

Всероссийский конкурс цифровых решений направлен на решение социально-экономических задач регионов за счет создания и внедрения решений и продуктов, основанных на работе с данными. Организатором конкурса является АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

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