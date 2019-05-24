В Тетюшах наградили победителей открытого Кубка по автомобильному спорту «Юный водитель-2019»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Тетюшах прошло награждение победителей открытого Кубка по автомобильному спорту «Юный водитель-2019», сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.
Победителем соревнований финала открытого Кубка ДОСААФ РТ в командном зачете стала команда Арской автошколы ДОСААФ РТ.
Серебро завоевала команда Арской местной организации ДОСААФ РТ и бронза досталась команде Набережно-Челнинской организации ДОСААФ РТ.
В личном зачете «Юным водителем 2019» среди юношей был признан Мусин Делюс (Алькеевская местная организация ДОСААФ РТ), второе и третье места у Зинеева Артема (Набережно-Челнинская автошкола ДОСААФ РТ) и Яхшыгулова Марселя (Казанская автошкола) соответственно.
Лучшей среди девушек стала Степанова Алина (Арский район). Второе место заняла Морина Надежда из Набережных Челнов, третье – Тухфотуллина Винара (Арский район).