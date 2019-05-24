Искусство переговоров и стратегия продвижения: в Казани отметили День предпринимателя

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани в Доме предпринимателя начали проводить одноименный профессиональный праздник. В этому году мероприятие приобрело новый формат – в течение дня для участников будут проводиться познавательные сессии по различным тематикам: «Лучшие практики проектного управления в предпринимательстве», «Создание и продвижение брендов в современной цифровой реальности», «Трансформация управления в малом и среднем бизнесе» и другие – всего 9 сессий.

«Мы постарались исходить из того, что будет интересно и востребовано предпринимателями, мы делали среди них опрос и выявили тематики, которые будут интересны, пригласили спикеров различного направления», – рассказал в своём вступительном слове гендиректор «Фонда поддержки предпринимателей РТ» Айдар Салихов.

На мероприятие зарегистрировалось более 900 участников. Сессии проходят одновременно в трёх залах. Среди спикеров с представителями бизнес-сообщества пообщаются директор проекта маркетплейс в Ozon Анна Калеева, владелец рекламных агентств, экс бренд-директор социальной сети «Одноклассники» Сергей Меньшиков и другие.

«Я хотел, чтобы такой формат праздника – полезный, образовательный, если он будет востребован, понравился бизнес-сообществу, чтобы стал такой хорошей традицией», – отметил первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

День российского предпринимательства с 2007 года отмечается ежегодно 26 мая.

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