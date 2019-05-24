Главе Минпросвящения РФ флористы в Казани подарили букет «Пикник на природе»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Букет «Пикник на природе» подарили представители компетенции «Флористика» сегодня в Казани министру просвещения РФ Ольге Васильевой во время её визита на территорию «Казань Экспо», где завершился финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» .

«Такие букеты участницы национального чемпионата в компетенции „Флористика“ выполняли во второй конкурсный день. Данный букет составила представительница Санкт-Петербурга. Цветочная композиция выполнена на тему „Пикник на природе“. Букет собран из гвоздики, вибурнума, клематиса и других цветов. Каркас выполнен из берёзовых веток», — рассказала «Татар-информ» заместитель главного эксперта по юниорам WorldSkills Russia в компетенции «Флористика» Марина Еропкина.

Собеседница отметила, что такие букеты участницы национального финала выполняли за два часа. Она сообщила, что гостья оценила подарок и он ей подошёл по цветовой гамме. Марина Еропкина сегодня проинформировала Ольгу Васильеву о том, как проходили соревнования в Казани и по каким критериям эксперты оценивали участниц в компетенции «Флористика».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр просвещения РФ Ольга Васильева сегодня побывала на территории международного выставочного центра «Казань Экспо», где осмотрела площадки чемпионата WorldSkills Russia.

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