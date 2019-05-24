Президент Федерации парусного спорта РФ: Казань в 2020 году вновь примет Национальную парусную лигу

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Федерации парусного спорта России Владимир Силкин поделился планами на развитие парусного спорта в Татарстане и объяснил причину выбора именно столицы РТ для третьего этапа Национальной парусной лиги.

«Казань — спортивная столица России, здесь много красивых мест и много воды. Удивительно, почему мы раньше здесь не были. Лига состоит из шести этапов, соревнования проходят в крупнейших городах России, в состав которых теперь вошла столица Татарстана. В следующем году, я думаю, мы повторим один из этапов и проведем его на Волге — в самом сердце Казани», — заявил Силкин.

Вдобавок президент Всероссийской федерации парусного спорта рассказал о наградах для победителей этапа: «У нас исключительно спортивные призы: три команды-победителя Высшего дивизиона будут представлять Россию в Лиге Чемпионов, объединяющей 26 стран и выявляющей лучшую команду мира. Три команды Премьер дивизиона попадут в Высший дивизион. Победители в Детском дивизионе пройдут в финал, который состоится в лагере „Артек“».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.