Председатель правления Федерации парусного спорта РТ: В Татарстане откроется Центр парусного спорта

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). В городе Лаишево откроется строительство парусного центра республиканского значения. Об этом сообщил председатель правления Федерации парусного спорта РТ Вадим Трофимов.

«Разработана программа по развитию на три года — с 2017 по 2020 год, она включает в себя создание детских парусных школ, парусного центра республиканского значения в городе Лаишево», — рассказал Трофимов.

Также он отметил, что проект одобрен Президентом Татарстана: «Из-за того, что Центра парусного спорта еще нет, проведение в Татарстане европейских и мировых соревнований пока невозможно. Однако, проект по его строительству уже одобрил Президент РТ Рустам Минниханов. О датах говорить рано, но работа начнется сразу после утверждения».

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