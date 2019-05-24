«Репетицию Казань прошла успешно»: Глава Минпросвещения РФ осмотрела площадки WorldSkills Russia

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Площадки финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы(Ворлдскиллс Россия)» в Казани на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» осмотрела сегодня министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«К сожалению, Ольга Юрьевна не смогла приехать на открытие и проведение основных дней чемпионата, но у неё было большое желание все посмотреть. Сегодня она пообщалась с экспертами и участниками. Это совместный проект, поэтому министра просвещения РФ интересует все — с точки зрения наследия, организации и нашей готовности к проведению мирового чемпионата в августе этого года», — сообщил «Татар-информ» в ходе осмотра площадок министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Спикер отметил, что республика ощущает хорошую поддержку со стороны Минпросвещения РФ и полное понимание. Согласно его данным, Ольга Васильева в рамках визита в Татарстан сегодня встретилась с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, и стороны подтвердили желание работать совместно по многим проектам.

«Развиваться рабочие профессии будут, поддержка со стороны Минпросвещения РФ и Минобрнауки РТ будет. Об этом мы договорились сегодня на совещании с участием Президента РТ», — отметил Бурганов.

От себя министр образования и науки РТ добавил, что объект «Казань Экспо» во время финала национального чемпионата протестирован в полном объёме. Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани стали более 1500 конкурсантов, 152 из них — представители других стран, а также 363 конкурсанта-юниора. Экспертное сообщество представлено 1274 компатриотами.

«Мы все сервисы и службы, все наши силовые линии, а также коммуникации — электричество, воду и свет протестировали. За эти дни приняли большое количество посетителей. На соревнованиях была введена дополнительная категория „Навыки мудрых“. Наши волонтеры получили опыт работы. Для нас это была большая генеральная репетиция, и мы её прошли успешно», — заключил Рафис Бурганов.

Гостью во время осмотра площадок также сопровождали гендиректор Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов и гендиректор ООО «Казань-Экспо» Роберт Миннегалиев.

Финал национального чемпионата прошёл с 21 по 23 мая в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Церемония закрытия состоится 24 мая вечером в «Татнефть Арене».

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