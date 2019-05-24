Татар-информ

24 мая 2019, 12:21

ОбществоНаука и образование

В августе Казань примет первый в России молодежный туристический форум

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ОбществоНаука и образование

В августе Казань примет первый в России молодежный туристический форум

Фото: архив

Участники встречи подискутируют о стартапах в туристической сфере, событийном туризме и трэвел-блогинге.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Первый в России молодежный туристический форум пройдет в Казани с 4 по 9 августа. Об этом в рамках практической сессии на площадке коллективной работы «Точка кипения» сообщила генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ» Дильбар Садыкова.

«В августе впервые на территории России пройдет молодежный туристический форум. Несмотря на то, что он называется молодежным, по задачам он – взрослый, возраст мы берем от 18 до 30 лет», – рассказала Садыкова.

Она также добавила, что на форуме рассмотрят различные стартапы, обсудят возможности событийного туризма, а также подискутируют о трэвел-блогинге и роли СМИ в туристической сфере.

«На форуме вы сможете пообщаться с крутыми мировыми экспертами, «докрутить» свой проект в сфере туризма и в дальнейшем получить поддержку по реализации своих идей и стартапов», – подчеркнула гендиректор центра развития туризма РТ, добавив, что в скором времени откроется регистрация участников форума и появится более подробная информация о проекте.

Дильбар Садыкова также выразила надежду на то, что в ближайшее время туристическая сфера будет активно развиваться.

«Я надеюсь, в самое ближайшее время туризм будет развиваться очень быстро. Мы увидим совместную реализацию проектов и на территории Татарстана, и в России в том числе», – заключила спикер. 

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