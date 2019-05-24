Татар-информ

24 мая 2019, 12:01

Официальная хроникаОбщество

Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией выставки фестиваля «Архитектурное наследие»

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Официальная хроникаОбщество

Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией выставки фестиваля «Архитектурное наследие»

Фото: tatarstan.ru

В Казанском Кремле проходит Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие».

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией выставки Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие», открытой на территории Пушечного двора в Казанском Кремле.

Президент РТ обошел стенды, на которых размещены фотографии архитектурных объектов с информацией о них. Рустам Минниханов, в частности, остановился у стендов, знакомящих горожан и туристов с объектами Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Татарстане, историческими поселениями республики, а также с архитектурными объектами других регионов России, например, Самарской области, Карелии, Башкортостана.

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«Здесь есть информация о наших отреставрированных памятниках, о республиканском Фонде “Возрождение”, ЮНЕСКО. КГАСУ представил большой стенд. В центре – наш шатер, где посетителей знакомят с историей Татарстана. Все желающие могут прийти на мастер-классы», – рассказала во время экскурсии помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Рустам Минниханов также посетил стенд «Реновация без сноса». Его проинформировали о том, как эта программа реализуется в Москве. В список зданий, предложенных Правительством Москвы для сохранения и не подлежащих сносу, вошли 218 объектов. «То есть это не памятники архитектуры, а хорошая качественная профессиональная архитектура, которая не сносится, а реставрируется», – уточнил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

В беседе с журналистами Шумаков отметил, что всероссийский фестиваль в Казани проходит с «небывалым размахом».

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«Мы присутствуем в Казанском Кремле, и здесь происходит то, что должно было происходить уже давно. Мы занялись огромной сложной проблемой, которая существует в России, – сохранение, реставрация, реконструкция объектов архитектуры. В прошлом году в Москве прошел первый фестиваль “Архитектурное наследие”, сейчас в Казани проходит второй такой фестиваль. Только за два дня его посетило 20 тыс. человек. Приехали представители 49 регионов вплоть до Сахалина, выставили свои экспозиции 15 регионов и 21 университет России. Мы показали всем, прежде всего себе, как надо относиться к памятникам архитектуры, как их надо беречь, “носить на руках”, чтобы сохранить свою историю», – поделился он.

В Казанском Кремле с 22 по 26 мая проходит Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие». Это мероприятие, освещающее широкий спектр вопросов сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды. Фестиваль включает смотры-конкурсы, научные конференции, тематические выставки, демонстрирующие лучшие проектные решения, строительные и реставрационные технологии.  

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