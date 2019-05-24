Татар-информ

24 мая 2019, 12:53

Экономика и финансы

Татарстанских детей в Сети больше интересуют азартные игры и лотереи, чем интернет-магазины

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Экономика и финансы

Татарстанских детей в Сети больше интересуют азартные игры и лотереи, чем интернет-магазины

Фото: pixabay.com

Чаще всего татарстанские дети посещают в Интернете ресурсы с мультимедийными развлечениями.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Чаще всего татарстанские дети посещают в Интернете ресурсы с мультимедийными развлечениями. На их долю пришлось 44%, сообщает «Лаборатория Касперского».

Второй по распространённости категорией сайтов среди школьников республики стали средства интернет-коммуникации, их доля составила 27%. На третьем месте (8%) оказались «взрослые» сайты — тотализаторы, лотереи, ресурсы с азартными играми. Входов на торговые площадки зафиксировано лишь 7%.

«Остальным категориям сайтов досталось от несовершеннолетних жителей Татарстана значительно меньше внимания. Так, на новостные ресурсы в январе — апреле 2019 года пришлось около 6% интернет-активности детей. На сайты с компьютерными играми и не подходящим по возрасту контентом кроме азартных игр (порнография, алкоголь, оружие, наркотики, насилие и т. п.) было зафиксировано в среднем менее 2% попыток входа», — говорится в сообщении.

При этом дети всё чаще предпочитают общаться в сети не с компьютеров, а с мобильных устройств, чтобы не ограничивать виртуальные разговоры временем, проводимым дома, добавили в компании.

 

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