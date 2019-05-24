«Лаборатория Касперского»: Вектор атак киберпреступников в Татарстане смещается в сторону МСБ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Вектор атак киберпреступников в Татарстане всё больше смещается в сторону организаций и, прежде всего, сегмента малого и среднего бизнеса. С начала года в республике с киберугрозами из интернета столкнулось 7% корпоративных пользователей, а с локальными зловредами — 18%. Цифры озвучили в «Лаборатории Касперского».

Таким образом злоумышленники получают прямой доступ к счетам и деньгам организации. Это потенциально обеспечивает им больший доход, чем атаки на индивидуальных пользователей. Тем более что у небольших компаний менее слабая защита от киберугроз, чем у крупных корпораций.

«Для атак на корпоративных пользователей злоумышленники преимущественно выбирают целевой фишинг. В этих случаях сообщения в электронной почте максимально похожи на официальные письма: к получателю обращаются по имени, в подписи фигурирует название реальной компании и якобы имя и должность её сотрудника, тема письма соответствует профилю работы организации», — говорится в сообщении компании.

Чтобы не стать жертвой атак, в «Лаборатории Касперского» рекомендовали пользователям выбирать защитные решения с антифишинговыми функциями и не терять бдительность в интернете.

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