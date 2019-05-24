К концу года в Татарстане планируют открыть торговый дом для туркменских экспортеров

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). К концу года в Татарстане планируют открыть торговый дом для экспортеров из Туркменистана. Об этом стало известно на заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое проходит в Казани.

«Мы пришли к необходимости и возможности открытия торгового дома в республике Татарстан с логистическим складом по некоторым видам товаров, которые вы готовы экспортировать сюда. Это, в частности, пряжа, шерсть, нити, ткани. Все, что может быть на складе и быть востребованным для наших предприятий», — отметил замминистра промышленности РТ Ильдар Мингалеев.

Министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров поддержал инициативу и добавил, что проект может быть реализован к концу года. Вероятно, для этих целей будут площади «Мелиты» — предприятия по обработке шкур и пошиву изделий. Делегация посещала объект вчера, 23 мая.

«Далее посетили предприятие „Квинта“. Они производят из натуральных нитей киперную ленту. Это техническая лента, которая производится и для пошива рабочей одежды, и электротехнической промышленности. В Туркменистане такого производства нет, им это интересно. Нам нужны натуральные нити, вам нужна лента», — продолжил Мингалеев.

Кроме того, стороны рассмотрят возможность поставок в Туркменистан продукции Кукморского валяльно-войлочного комбината.

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