Арский район одержал победу на Кубке ДОСААФ РТ по автомногоборью

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Тетюшах состоялись республиканские соревнования по автомобильному спорту «Кубок ДОСААФ РТ по автомногоборью "Юный водитель 2019"». Победителем в командном зачете стали представители Арского района, сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.



В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов – учащиеся образовательных учреждений республики. Среди них – юноши и девушки в возрасте 16 – 18 лет, победители отборочного этапа, проходившего в местных организациях ДОСААФ РТ с 15 апреля по 17 мая.



Второе место также получила команда арской местной организации ДОСААФ РТ, третье место присудили команде набережночелнинской местной организации ДОСААФ РТ.



В личном зачете «Юный водитель 2019» победителем среди юношей стал Делюс Мусин из Алькеевского района, второе место досталось Артему Зинееву (Набережные Челны), на третью ступень пьедестала почета поднялся Марсель Яхшыгулов из казанской автошколы.



Среди девушек победу одержала Алина Степанова из Арского района. Второе место заняла челнинка Надежда Морина, третье место — Винара Тухфатуллина (Арский район).

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