Более четверти российских компаний расширят штат сотрудников в 2019 году

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Почти треть представителей малого и среднего бизнеса планируют расширять штат сотрудников в 2019 году, большинство (65%) намерены сохранить прежний размер штата, 7% – сократить его, сообщает ТАСС и приводит результаты опроса аналитического центра НАФИ.

По данным ТАСС, в опросе приняли участие 400 представителей малого и среднего бизнеса в восьми федеральных округах России.

«Количество предприятий, планирующих в ближайшее время увеличить штат сотрудников, выросло на треть по сравнению с прошлым годом (27% в 2019). Большинство компаний (65%) планируют сохранить прежний размер штата, 7% собираются сократить число сотрудников», – говорится в результатах опроса.

При этом больше всех склонны нанимать сотрудников дополнительно молодые компании – среди компаний, основанных в 2011 году и позднее, это каждая третья (31%).



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