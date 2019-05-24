В Набережных Челнах найдены человеческие останки, пролежавшие в земле не менее 70 лет

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах найдены человеческие останки, которые пролежали в земле не менее 70 лет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«23 мая 2019 года при производстве работ по прокладке силового кабеля в поселке Орловка в Набережных Челнах обнаружены костные останки человека. По данному факту проводится доследственная проверка», – уточнил Шептицкий.

Останки обнаружил экскаваторщик, когда рыл траншею. По предварительным данным, останки были захоронены не менее 70 лет назад. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.



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