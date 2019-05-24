Следком РТ: Основная версия тройного убийства в Челнах – семейный конфликт

(Набережные Челны, 24 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В деле о тройном убийстве в Набережных Челнах приоритетной считается версия о семейном конфликте, сообщили ИА «Татар-информ» в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

По версии следствия, причиной убийства семьи в 49-м комплексе Нового города могло стать нежелание отца менять место жительство.

Семья, состоящая из трех человек – 62-летнего отца, 54-летней матери и 34-летнего сына, планировала переехать в частный дом в Бавлинском районе, где проживает другой сын. Однако глава семейства был не в восторге от этой идеи и переезжать не хотел. Как полагают следователи, именно на этой почве мог возникнуть конфликт, который привел к кровавой развязке.

Версию двойного убийства с последующим самоубийством косвенно подтверждают отсутствие следов взлома на входной двери и расположение трупов: тела матери и сына находились в спальне. Ножевые ранения они получили в результате нападения. Труп отца оказался в ванной, следы на его теле носят скорее суицидальный характер.

«Сейчас документально устанавливается, имели ли члены семьи психические отклонения. По утверждению родственников, отец и сын могли находиться на учете у психиатра», – сообщил источник в правоохранительных органах.



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