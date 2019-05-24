С начала года каждый седьмой пользователь в Татарстане столкнулся с киберугрозами в Интернете

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). С начала 2019 года каждый седьмой пользователь в Татарстане столкнулся с различными киберугрозами в Интернете. А каждый третий – с атаками так называемых локальных угроз (например, из-за USB-носителей). Такие данные приводит «Лаборатория Касперского».

Деньги остаются главной мотивацией киберпреступников, поэтому одним из основных инструментов в атаках являются банковские троянцы. С их помощью злоумышленники выуживают у пользователей конфиденциальные данные финансового характера.

«Как выяснила "Лаборатория Касперского", с начала этого года атакам банковских троянцев подвергся приблизительно каждый 100-й пользователь в Татарстане, в том числе сотрудники различных организаций», – говорится в отчете компании.

Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии, в частности фишинг. Речь идет о поддельных веб-страницах, сообщениях, полученных по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях. С января этого года пользователи из РТ пытались перейти на фишинговые страницы более 600 тысяч раз, добавили в компании.

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